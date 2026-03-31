Шадаев заявил, что Минцифры против административной ответственности за VPN

При этом перед министерством стоит задача снизить использование VPN в России

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ необходимо реализовать решение снизить пользование VPN-сервисами в России, но предложение о введении административной ответственности министерству "категорически не нравится", заявил глава ведомства Максут Шадаев.

В отраслевом чате "Мы и IT" в Max министр сообщил, что "Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи".

"В данном случае - задачу по снижению использования VPN. Как все вы знаете, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению", - написал Шадаев.

По его словам, Минцифры хочет решить эту задачу "с минимальными последствиями и обременениями для пользователей".

"В чате ("Мы и IT" - ИФ) обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже", - заявил Шадаев.

"Мы понимаем, что есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое. Готовы по ним искать решения с учетом общего курса", - заключил министр.

В понедельник журнал Forbes сообщил со ссылкой на источники, что в России могут ввести плату за использование VPN, а цифровые платформы не будут пускать пользователей, заходящих через средства обхода блокировок. По данным издания, об этом шла речь на совещаниях, которые Шадаев провел в минувшие выходные.

При этом, по данным источников, глава Минцифры не исключил также возможности введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок. Однако министр выразил надежду, что удастся обойтись без этого. Представители компаний воздержались от комментариев.

Кроме того, в понедельник источник в правительстве сообщил "Интерфаксу", что Минцифры обсуждает принуждение Apple к возвращению популярных российских приложений в AppStore; в частности, речь идет о приостановке оплаты сервисов компании со счета мобильного телефона.

Среди претензий к компании источник указал, что "Apple ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN, на которые приходится более 80% всех покупок".