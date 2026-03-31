Порт Усть-Луга поврежден после атаки БПЛА, три человека пострадали

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область поврежден порт Усть-Луга и объекты в поселке Молодцово, уничтожено 38 беспилотников, три человека пострадали, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА (...) Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых - дети", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавшие госпитализированы, добавил глава региона.

Дрозденко уточнил, что повреждения получил порт Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждены жилые дома, здания школы и социального объекта. Начавшиеся возгорания ликвидированы.