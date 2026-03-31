Запасы лекарств в РФ по федеральной льготе составляют девять месяцев

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Товарные запасы лекарств по регионам России по федеральной льготе составляют девять месяцев, по региональной льготе - пять месяцев, препараты стабильно производятся и поставляются на рынок, сообщили в Росздравнадзоре.

"Товарные запасы лекарственных препаратов по субъектам Российской Федерации по федеральной льготе составляют 9 месяцев, по региональной льготе - 5 месяцев", - говорится в сообщении.

Из федерального бюджета субъектам России доведены бюджетные средства на реализацию полномочий по обеспечению льготных категорий граждан лекарствами в полном объеме. Осуществляются поставки лекарств в субъекты РФ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. Лекарства стабильно производятся и поставляются на рынок, отметили в Росздравнадзоре.

"По данным мониторинга обращения лекарственных препаратов, уровень розничных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), в амбулаторном сегменте фармацевтического рынка в РФ в феврале 2026 года повысился на 0,3%, что ниже уровня инфляции (0,7%)", - говорится в релизе.

