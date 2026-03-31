Утверждено положение о Координационном совете по развитию креативных индустрий

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство утвердило положение о Координационном совете по вопросам развития креативных индустрий.

"Вопросами развития креативных (творческих) индустрий будет заниматься специальный координационный совет. Подписано постановление о его создании и утверждено положение, регламентирующее его деятельность", - сообщило правительство.

Главная задача новой структуры - обеспечить взаимодействие федеральных и региональных органов власти и представителей творческих индустрий по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в этой сфере.

"Среди основных задач координационного совета - рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по вопросам развития креативных индустрий и реализации соответствующих решений президента и правительства, организация взаимодействия органов власти и представителей творческих индустрий по вопросам реализации мер содействия развитию этой сферы в России", - говорится в сообщении.

За организационно-техническое обеспечение деятельности совета будет отвечать Минэкономразвития.

