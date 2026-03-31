Жителям белгородского приграничья выделено 300 млн рублей господдержки

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Федеральное правительство выделило дополнительное финансирование Белгородской области на оказание материальной помощи жителям приграничья, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Более 300 млн рублей выдеелно для жителей Краснояружского, Грайворонского, Белгородского, Шебекинского, Волоконовского округов. Эти средства пойдут на единоразовые выплаты по 15 тысяч рублей и на выплаты в 150 тысяч за потерянное имущество, уточнил Галлдков. Деньги будут перечислять тем жителям, которые пострадали от атак, чье жилье уничтожено, и тем, кто на сегодняшний день находится в процессе отселения из закрытых населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено свыше 300 млн рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области.