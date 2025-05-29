Россия и Иордания договорились об отмене визового режима для туристов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия и Иордания подпишут соглашение об отмене визового режима, туристам не потребуется оформлять визу для путешествия на срок не более 30 дней, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с иорданской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований", - говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.

Как отмечается в соглашении, граждане РФ и Иордании будут освобождены от оформления виз для туристических поездок между странами.

"Срок каждого такого пребывания не может превышать 30 дней. Суммарный срок разрешенного пребывания на территории государства другой стороны соглашения не должен превышать 90 дней в течение календарного года", - говорится в документе.

МИД РФ поручено провести переговоры с Иорданией и подписать это соглашение от имени российского правительства.

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас россияне получают в Иордании визу по прибытии, ее стоимость составляет около $60. А граждане Иордании могут оформить электронные туристические визы для въезда в РФ.

"Как правило, любое смягчение визовых правил, а тем более безвиз, положительно влияет на развитие туризма. Очевидно, что введение обоюдного безвиза с Иорданией повысит интерес к направлению и простимулирует рост бронирований отдыха в этой стране на Красном море, а также экскурсионных туров в высокий период. Какого-то бума спроса на направлении мы не ожидаем, тем не менее, работать всем участникам туристического процесса будет, конечно же, проще", - цитирует АТОР представителя компании "Интурист".