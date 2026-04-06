Продление безвизового режима с КНР находится в межведомственной проработке

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос продления безвизового режима между Россией и КНР находится в межведомственной проработке, сообщила журналистам представитель МИД России Мария Захарова.

"Слышим подобные заявления (о готовности КНР продлить безвизовый режим для россиян еще на год - ИФ) от китайских наших друзей. Сейчас эта тема находится в межведомственной проработке", - сказала она.

По ее оценке, инициатива по безвизовому режиму между Россией и Китаем "зарекомендовала с самой лучшей стороны".

Китай ввел для российских граждан безвизовый режим в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года на год. Сейчас для поездки в страну нужен только загранпаспорт. В ответ Россия с 1 декабря 2025 года также ввела безвизовый режим.

"Известия" со ссылкой на МИД сообщили ранее 6 апреля, что Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год, до сентября 2027 года.