Поиск

Продление безвизового режима с КНР находится в межведомственной проработке

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос продления безвизового режима между Россией и КНР находится в межведомственной проработке, сообщила журналистам представитель МИД России Мария Захарова.

"Слышим подобные заявления (о готовности КНР продлить безвизовый режим для россиян еще на год - ИФ) от китайских наших друзей. Сейчас эта тема находится в межведомственной проработке", - сказала она.

По ее оценке, инициатива по безвизовому режиму между Россией и Китаем "зарекомендовала с самой лучшей стороны".

Китай ввел для российских граждан безвизовый режим в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года на год. Сейчас для поездки в страну нужен только загранпаспорт. В ответ Россия с 1 декабря 2025 года также ввела безвизовый режим.

"Известия" со ссылкой на МИД сообщили ранее 6 апреля, что Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год, до сентября 2027 года.

Китай МИД КНР Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

 "Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

 Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

 Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине
Хроники событий
