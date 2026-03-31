Песков прокомментировал вердикт ЕСПЧ по делу историка Юрия Дмитриева

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия не признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и не собирается выполнять его решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ЕСПЧ присудил историку Юрию Дмитриеву, осужденному в России, компенсацию в 2000 евро за необъективный суд. Пескова спросили, имеет ли этот вердикт какое-либо значение для России.

"Мы не признаем это решение, поэтому я могу ответить лаконично - нет, не имеет", - ответил он.

15 марта 2022 года российский МИД заявил о выходе России из состава Совета Европы. Президент Владимир Путин в июне 2022 года подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, то есть после прекращения полномочий России в Совете Европы, не подлежат исполнению в России.

Историк Юрий Дмитриев сначала обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия. Прокуратура оспорила это решение.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии направил дело историка на пересмотр, 27 июня Дмитриев был повторно задержан, а на следующий день стало известно, что на него завели новое дело - о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

22 июля 2020 года Петрозаводский суд назначил историку 3,5 года колонии. Приговор снова был оспорен, и 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней, а остальные эпизоды направил на новое рассмотрение.

В начале декабря 2021 года прокуратура Карелии потребовала осудить Дмитриева на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору.

Суд 27 декабря 2021 года приговорил Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима путем сложения наказаний, он был признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.

Дмитриев вины не признает.