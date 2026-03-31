Песков заявил о защите всех важных объектов транспортной инфраструктуры РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В России принимаются все меры для защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе порта Усть-Луга, заявили в Кремле.

"Безусловно все критически важные объекты для транспортной инфраструктуры Российской Федерации защищаются. Принимаются меры", - заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Но это не значит, что можно "на все сто" процентов обезопасить эти объекты от подобных террористических атак, отметил Песков.

"Вместе с тем, ведется напряженная работа и это касается не только упомянутого порта, но и всех других объектов критической инфраструктуры", - сказал он.

В последнее время украинские военные активизировали атаки БПЛА, в том числе порта Усть-Луга.

Во вторник в результате атаки БПЛА на Ленинградскую область ранения получили три человека, повреждения получил порт Усть-Луга, дома и объекты в поселке Молодцово, уничтожено 38 беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Пострадавшие госпитализированы, уточнил губернатор.

В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждены жилые дома и здания школы и социального объекта.