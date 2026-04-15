Загрязнения нефтепродуктами берега Финского залива ликвидированы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Южный берег Финского залива очищен от локальных загрязнений нефтепродуктами, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Ситуация после атак на одном из терминалов в Усть-Луге. Мы туда вышли в этот же день, чтобы не допустить выхода нефтепродуктов на причальную стенку и в воду... Мы уже это все убрали. Слава Богу, это не катастрофа. Сейчас мы мониторим побережье Финского залива", - сказал Дрозденко, выступая перед Законодательным собранием региона в Тосно в среду.

Он подчеркнул, что оба загрязнения - в районе деревне Логи и Кургальского заповедника - были оперативно ликвидированы.

По словам губернатора, для очистки территории привлекли легковой транспорт, бульдозеры, экскаваторы, было использовано 10 тыс. кубометров песка.

"Промышленная зона рядом согласилась сделать площадку для утилизации с последующей переработкой. Договорились с собственниками терминала о выделении денег на закупку реагентов и материалов для утилизации. Огромнейшая работа, которая потребовала значительного привлечения ресурсов", - сказал Дрозденко.

Ранее сообщалось, что в рамках масштабного мониторинга береговой линии Финского залива, сотрудниками областной экологической милиции было выявлено локальное загрязнение нефтепродуктами в районе береговой линии полуострова Кургальский. Были проведены работы по локализации и очистке береговой линии, гибели птицы и рыбы не выявлено.

В начале апреля скопление нефтепродуктов было обнаружено на берегу Финского залива в районе деревни Логи Кингисеппского района.