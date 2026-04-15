Загрязнения нефтепродуктами берега Финского залива ликвидированы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Южный берег Финского залива очищен от локальных загрязнений нефтепродуктами, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Ситуация после атак на одном из терминалов в Усть-Луге. Мы туда вышли в этот же день, чтобы не допустить выхода нефтепродуктов на причальную стенку и в воду... Мы уже это все убрали. Слава Богу, это не катастрофа. Сейчас мы мониторим побережье Финского залива", - сказал Дрозденко, выступая перед Законодательным собранием региона в Тосно в среду.

Он подчеркнул, что оба загрязнения - в районе деревне Логи и Кургальского заповедника - были оперативно ликвидированы.

По словам губернатора, для очистки территории привлекли легковой транспорт, бульдозеры, экскаваторы, было использовано 10 тыс. кубометров песка.

"Промышленная зона рядом согласилась сделать площадку для утилизации с последующей переработкой. Договорились с собственниками терминала о выделении денег на закупку реагентов и материалов для утилизации. Огромнейшая работа, которая потребовала значительного привлечения ресурсов", - сказал Дрозденко.

Ранее сообщалось, что в рамках масштабного мониторинга береговой линии Финского залива, сотрудниками областной экологической милиции было выявлено локальное загрязнение нефтепродуктами в районе береговой линии полуострова Кургальский. Были проведены работы по локализации и очистке береговой линии, гибели птицы и рыбы не выявлено.

В начале апреля скопление нефтепродуктов было обнаружено на берегу Финского залива в районе деревни Логи Кингисеппского района.

Новости по теме

Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Роспотребнадзор хочет контролировать соблюдение маркировки производителями и импортерами

Гуцан предложил ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете

 Гуцан предложил ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете

Оценку за поведение будут выставлять в 1-8 классах в рамках апробации

 Оценку за поведение будут выставлять в 1-8 классах в рамках апробации

Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

 Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

Содержание вредных веществ в воздухе не превышено после пожара в Стерлитамаке

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на башкирский Стерлитамак

Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN

 Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1682 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9009 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 154 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов