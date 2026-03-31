В Совбезе России заявили о необходимости ускорить развитие отрасли редкоземельных металлов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия Совета безопасности России обсудила пути развития отрасли редких и редкоземельных металлов для обеспечения технологического суверенитета и нацбезопасности России, заявили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"В условиях перехода мировой экономики на новый технологический уклад и резко обострившейся международной конкуренции за доступ к редким и редкоземельным металлам, существенно возрастает необходимость ускоренного развития данной отрасли в целях гарантированного обеспечения потребностей национальной экономики и обороноспособности страны", - говорится в сообщении.

По итогам заседания были выработаны рекомендации по реализации дополнительных мер организационного и нормативно-правового характера в данной сфере.