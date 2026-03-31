Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что во вторник около 18:00 мск была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26, который совершал плановый перелет над Крымом.

"В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы. Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"Поражающего воздействия по самолету не было", - сообщило ведомство