Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 апреля повышается в 1,4 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 1 апреля составляет 707,8 рубля за тонну против 515,6 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повышается в 1,4 раза.

Пошлина на кукурузу, которая с октября 2025 года была нулевой, составит 212,2 рубля за тонну. Пошлина на экспорт ячменя останется нулевой.

Эти ставки будут действовать по 8 апреля включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $230,5 за тонну пшеницы ($231,1 за предыдущий период), $211,6 - за тонну ячменя ($208), $220,4 - за тонну кукурузы ($219,8).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });