Чиновники КЧР перечислят часть зарплаты в помощь пострадавшим в Дагестане

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Карачаево-Черкесия готова оказать помощь пострадавшему от от дождевых паводков Дагестану, предоставив аварийно-восстановительную технику, а также специалистов для ликвидации последствий наводнений, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Трудовые коллективы государственных и муниципальных органов власти Карачаево-Черкесии приняли решение о перечислении части заработной платы в помощь жителям Дагестана", - добавил он.

Кроме того, Карачаево-Черкесия уже отправила в Дагестан партию питьевой воды.

Глава КЧР отметил, что находится на связи с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, чтобы оперативно реагировать на возникающие потребности.

Сильные дожди, прошедшие в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов. В горных районах республики сильные дожди привели к камнепаду и сходу оползня. В результате произошло повреждение объектов инфраструктуры, в том числе газопроводов в Казбековском, Акушинском, Табасаранском и Хивском районах. Власти региона ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.