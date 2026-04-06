Минобороны РФ сообщило об атаке Украины на объекты КТК в Новороссийске

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что Украина с применением беспилотников атаковала морской перевалочный комплекс в Новороссийске, цель удара - прекращения поставок нефтепродуктов в Европу.

"В ночь на 6 апреля киевский режим в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям атаковал с применением ударных БПЛА самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске", - заявили в военном ведомстве в понедельник.

"Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) для нанесения максимального экономического ущерба её крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана", - сообщили российские военные.

Там заявили, что в результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: "трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами".