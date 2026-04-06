Минобороны РФ сообщило об атаке Украины на объекты КТК в Новороссийске

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что Украина с применением беспилотников атаковала морской перевалочный комплекс в Новороссийске, цель удара - прекращения поставок нефтепродуктов в Европу.

"В ночь на 6 апреля киевский режим в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям атаковал с применением ударных БПЛА самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске", - заявили в военном ведомстве в понедельник.

"Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) для нанесения максимального экономического ущерба её крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана", - сообщили российские военные.

Там заявили, что в результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: "трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами".

Один из осужденных за теракт в Crocus City Hall покончил с собой в СИЗО

 Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

 Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

 Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

 ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей

 Пожар в торговом центре в Калининграде полностью потушен

 Подача воды ограничена в Махачкале из-за непогоды
