Минэнерго Казахстана сообщило о стабильности поставок казахстанской нефти по КТК

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан продолжает стабильно отгружать на экспорт нефть по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил на брифинге в правительстве вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

Он не стал комментировать детали, напомнив, что накануне Минэнерго Казахстана уже публиковало по этому поводу официальный комментарий.

Министерство 6 апреля сообщило, что прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме. Выполнение экспортных планов идет по графику.

"Министерство энергетики Республики Казахстан осуществляет мониторинг ситуации, связанной с инцидентом в порту Новороссийска 5 апреля. По имеющейся информации, данные события не оказали влияния на объемы экспорта казахстанской нефти", - отмечали в Минэнерго.

Минобороны России ранее заявило, что Украина в ночь на 6 апреля с применением беспилотников атаковала морской перевалочный комплекс в Новороссийске. В частности, были атакованы объекты КТК. По данным ведомства, в результате ударов были повреждены "трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами".

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тысячи км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

В декабре 2025 года Казахстан временно сокращал отгрузку нефти через морской терминал КТК из-за вынужденной приостановки работы выносного причального устройства вследствие атаки БПЛА и из-за непогоды. Часть нефти пришлось перенаправлять на альтернативные экспортные маршруты. Администрация президента США Дональда Трампа выражала протест в связи с атакой на терминал КТК в Новороссийске, поскольку она затронула американские инвестиции, связанные с поставками нефти из Казахстана.