Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

Об этом написали "Известия" со ссылкой на МИД РФ

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год, до сентября 2027 года, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на МИД РФ.

"Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан", - цитирует издание источник в ведомстве.

Китай ввел для российских граждан безвизовый режим в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года на год. Сейчас для поездки в страну нужен только загранпаспорт. В ответ Россия с 1 декабря 2025 года также ввела безвизовый режим.

Как пояснили газете в МИДе, проблем при реализации взаимного безвизового режима не возникло, поэтому стороны обсуждают его продление в обе стороны.

"В будущем Пекин вряд ли согласится на бессрочную отмену виз, отдав предпочтение ежегодной пролонгации режима. Нет ни одной страны, для граждан которой КНР бессрочно отменила визы, но в ноябре 2025 года власти страны на год пролонгировали односторонний безвиз более чем для 40 государств", - сообщает издание со ссылкой на экспертов.

Ранее в Минэкономразвития "Интерфаксу" подтвердили, что Россия работает над продлением безвизового режима с Китаем.

В 2025 году россияне совершили почти 2,5 млн поездок в Китай со всеми целями и 1,36 млн с целью туризма. Оба показателя выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Из Китая в РФ было совершено 1,76 млн поездок. Это на 4% больше, чем годом ранее.