Поиск

Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год, до сентября 2027 года, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на МИД РФ.

"Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан", - цитирует издание источник в ведомстве.

Китай ввел для российских граждан безвизовый режим в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года на год. Сейчас для поездки в страну нужен только загранпаспорт. В ответ Россия с 1 декабря 2025 года также ввела безвизовый режим.

Как пояснили газете в МИДе, проблем при реализации взаимного безвизового режима не возникло, поэтому стороны обсуждают его продление в обе стороны.

"В будущем Пекин вряд ли согласится на бессрочную отмену виз, отдав предпочтение ежегодной пролонгации режима. Нет ни одной страны, для граждан которой КНР бессрочно отменила визы, но в ноябре 2025 года власти страны на год пролонгировали односторонний безвиз более чем для 40 государств", - сообщает издание со ссылкой на экспертов.

Ранее в Минэкономразвития "Интерфаксу" подтвердили, что Россия работает над продлением безвизового режима с Китаем.

В 2025 году россияне совершили почти 2,5 млн поездок в Китай со всеми целями и 1,36 млн с целью туризма. Оба показателя выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Из Китая в РФ было совершено 1,76 млн поездок. Это на 4% больше, чем годом ранее.

Китай МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В КСИР сообщили о гибели главы своей разведки

Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

 Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 апреля

США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

 США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

 В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние

 В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние

Израиль пригрозил усилить удары по нефтехимической промышленности Ирана

В Иране заявили, что при необходимости могут затруднить движение по Баб-эль-Мандебскому проливу

Папа римский призвал мировых лидеров сложить оружие и выбрать путь диалога

 Папа римский призвал мировых лидеров сложить оружие и выбрать путь диалога

Трамп заявил, что пытался доставить оружие для иранской оппозиции
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1385 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8908 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 77 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
