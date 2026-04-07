На сеть "Ростелекома" совершена мощная DDoS-атака

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" зафиксировал мощную DDoS-атаку на свою сеть, в связи с чем была введена фильтрация входящего трафика, повлиявшая на доступность части интернет-ресурсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник пользователи сообщали о сбое в работе домашнего интернета от "Ростелекома".

"Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома". Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов. Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы", - сказали в пресс-службе оператора.

В компании добавили, что с 23:09 мск сеть передачи данных "Ростелекома" работает штатно.