Ракетный катер ТОФ провел учение в Японском море

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж ракетного катера "Р-19" Тихоокеанского флота (ТОФ) отработал учебно-боевые задачи с выполнением артиллерийских стрельб по условному противнику в заливе Петра Великого в Японском море, сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Экипаж ракетного катера "Р-19" подтвердил готовность к выполнению поставленных боевых задач в море в ходе сдачи элементов курсовой задачи К-2. В морском полигоне залива Петра Великого экипаж катера отработал задачи плавания и ведения боя одиночным кораблем с выполнением артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям, имитирующим корабли, береговые огневые позиции и авиацию условного противника", - говорится в сообщении.

Выполнение задач по отражению средств воздушного нападения обеспечивал противолодочный самолет Ил-38 морской авиации ТОФ.

В ходе учения моряки выполнили электронные (учебные) пуски крылатой ракетой "Москит"по кораблю условного противника.

Экипаж корабля отработал весь алгоритм действий при выходе в ракетную атаку, за исключением фактического ракетного пуска.

Также с экипажем катера проведены корабельные учения по ведению борьбы за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, отражению атак ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров условного противника.

Мероприятия проводились в течение нескольких дней, согласно плану боевой подготовки ТОФ.

ТОФ Японское море
