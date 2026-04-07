Суд признал "Чеченскую республику Ичкерия" террористической организацией в РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Грозном признал террористической и запретил в России деятельность "Чеченской республики Ичкерия" и 29-ти ее отделений в Европе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

"Шейх-Мансуровским районным судом Грозного Чеченской Республики вынесено решение о признании террористической и запрете деятельности на территории России организации "Чеченская Республика Ичкерия" (ЧРИ) и 29-ти ее подразделений в 14 европейских странах" ,- сказали в ЦОС.

По данным ФСБ, структуры, связанные с ЧРИ с ноября 2007 года "возглавляет находящийся в международном розыске за совершение преступлений террористического характера и скрывающийся в Великобритании (Ахмед) Закаев".

"После начала специальной военной операции члены "ЧРИ" участвуют в боевых действиях против Вооруженных Сил России в составе украинских вооружённых формирований, в том числе при проведении диверсионно-террористических акций в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах российских военнослужащих и мирных жителей" ,- заявили в ФСБ.