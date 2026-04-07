Минпросвещения направило спецкомиссию в Пермский край после убийства учительницы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий направлена по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Пермский край в связи с убийством учительницы учащимся 9-го класса в школе Добрянки, сообщили журналистам в министерстве.

"Ведомство выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью педагога. По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Пермский край от федерального министерства оперативно направлена специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, их родителей, педагогов школы", - говорится в сообщении.

Работа ведется в тесном взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти в сфере образования, а также иными органами, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в городе Добрянка Пермского края произошло нападение на учителя в школе №5. Примерно в 8:00 ученик 9 класса на крыльце учебного заведения нанес ножевое ранение своему классному руководителю, которая также являлась завучем. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Подозреваемый подросток задержан полицией, его мотивы выясняются. По данным властей, молодой человек состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.

В телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности сообщается, что во всех школах усилены меры безопасности после инцидента.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с нападением подростка с ножом на учителя в школе в Пермском крае, сообщается в канале регионального СУ СКР в мессенджере Мах. Кроме того, возбужденное уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) переквалифицировано на ч.1 ст.105 (убийство) после того, как пострадавший учитель скончался в больнице.