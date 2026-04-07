Минпросвещения направило спецкомиссию в Пермский край после убийства учительницы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий направлена по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Пермский край в связи с убийством учительницы учащимся 9-го класса в школе Добрянки, сообщили журналистам в министерстве.

"Ведомство выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью педагога. По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Пермский край от федерального министерства оперативно направлена специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, их родителей, педагогов школы", - говорится в сообщении.

Работа ведется в тесном взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти в сфере образования, а также иными органами, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в городе Добрянка Пермского края произошло нападение на учителя в школе №5. Примерно в 8:00 ученик 9 класса на крыльце учебного заведения нанес ножевое ранение своему классному руководителю, которая также являлась завучем. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Подозреваемый подросток задержан полицией, его мотивы выясняются. По данным властей, молодой человек состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.

В телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности сообщается, что во всех школах усилены меры безопасности после инцидента.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с нападением подростка с ножом на учителя в школе в Пермском крае, сообщается в канале регионального СУ СКР в мессенджере Мах. Кроме того, возбужденное уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) переквалифицировано на ч.1 ст.105 (убийство) после того, как пострадавший учитель скончался в больнице.

Хроника 03 февраля 2014 года – 07 апреля 2026 года Нападения в школах и вузах
Новости по теме

Новости

Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

 Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

В Дагестане прогнозируют новые ливни

В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

 В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

Инцидент с нападением в школе в Прикамье расследуют в рамках двух уголовных дел

Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

 Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

ING отменила продажу российского банка

 ING отменила продажу российского банка

ФАС снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов

Пострадавшая от нападения в Добрянке учительница умерла

В Москве госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8931 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1423 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 91 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 287 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
