Пострадавшая от нападения в Добрянке учительница умерла

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Пермском крае умерла учительница, на которую у входа в школе в Добрянке напали с ножом, собщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось", - написал он в мессенджере.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК), сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, утром 7 апреля 17-летний подозреваемый у входа в школу нанес ножевые ранения своему классному руководителю. Женщина 1970 года рождения госпитализирована.

Свою проверку проводят и прокуроры.

Глава Добрянского округа Дмитрий Антонов сообщил в соцсети, что подозреваемый девятиклассник состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение в школе. Ранена завуч школы. Больше никто не пострадал. Занятия в школе продолжаются.

Ранее сообщалось, что по подозрению в нападении на учительницу был задержан девятиклассник. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что инцидент произошел в школе № 5. Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое.