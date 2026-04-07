РЖД в 2026 году закупят у ТМХ 110 пассажирских вагонов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" и "Трансмашхолдинг" подписали трехлетний договор на поставку электропоездов серий ЭП3Д и ЭП2ДМ (переменного и постоянного тока соответственно) производства АО "Демиховский машиностроительный завод" (Московская область, входит в ТМХ). Как сообщает РЖД, ранее такие договоры заключались на один год.

По условиям контракта в 2026 году планируется приобретение 110 вагонов (или 15 составов), в том числе 70 вагонов серии ЭП3Д (10 составов: один состав в четырёхвагонном исполнении, три - в шестивагонном и шесть - в восьмивагонном) и 40 вагонов серии ЭП2ДМ (пять составов в восьмивагонном исполнении).

Сумма и полный объем договора не раскрывается.

Новый подвижной состав заменит выбывающий по сроку службы на полигонах обслуживания шести железных дорог: Октябрьской, Горьковской, Северо-Кавказской, Куйбышевской, Красноярской и Дальневосточной. Благодаря обновлению подвижного состава планируется также расширение пригородной маршрутной сети.

ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира компании расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.