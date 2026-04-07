Поиск

В белгородском селе супруги получили осколочные ранения в результате атаки БПЛА

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль, ранена супружеская пара, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчина получил множественные осколочные ранения ног и руки, у женщины - осколочные ранения головы, грудной клетки, живота и перелом ноги", - написал он.

В больницу их доставили на попутном транспорте. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });