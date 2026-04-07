В белгородском селе супруги получили осколочные ранения в результате атаки БПЛА

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль, ранена супружеская пара, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчина получил множественные осколочные ранения ног и руки, у женщины - осколочные ранения головы, грудной клетки, живота и перелом ноги", - написал он.

В больницу их доставили на попутном транспорте. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое.