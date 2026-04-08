В Шебекинском округе в результате удара дрона по машине погиб человек

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В селе Нежеголь Шебекинского округа в результате удара дрона по машине один человек погиб и еще четверо пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, один мужчина погиб на месте от ран. Еще троих доставили в больницу бойцы самообороны. Врачи диагностировали e yb[ минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Четвертый пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

Двое из четверых будут переведены на лечение в Белгород, остальных будут обследовать в Шебекинской ЦРБ.