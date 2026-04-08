В Шебекинском округе в результате удара дрона по машине погиб человек

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В селе Нежеголь Шебекинского округа в результате удара дрона по машине один человек погиб и еще четверо пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, один мужчина погиб на месте от ран. Еще троих доставили в больницу бойцы самообороны. Врачи диагностировали e yb[ минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Четвертый пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

Двое из четверых будут переведены на лечение в Белгород, остальных будут обследовать в Шебекинской ЦРБ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Нежеголь Белгородская область Шебекинский округ
Новости по теме

Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

В Петербурге арестован подозреваемый в попытке передать иностранцу детали для подлодки

В европейской части России восстановлен доступ к услугам спутникового ТВ

Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Правительство утвердило план по реализации Стратегии государственной национальной политики

Краснов высоко оценил цифровизацию российского правосудия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1477 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8944 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
