Экс-замгубернатора Курской области Дедов получил 17 лет по делу о взятках

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Курска приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 450 млн рублей по делу о получении двух взяток в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Также Дедов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 12 лет.

Кроме того, суд взыскал с бывшего замгубернатора более 20,9 млн рублей, полученных им в результате совершения преступлений.

Уголовное дело расследовалось по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению, Дедов совместно с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве предпринимателя Дмитрия Шубина получил более 12,9 млн рублей от компаний "Стройтехногрупп" и "Евроклимат 2000" за действия, связанные, в том числе, с заключением и реализацией контрактов по фортификационным сооружениям.

Кроме того, они получили еще 8 млн рублей за аналогичные действия в интересах аффилированного с экс-депутатом Курской облдумы Максимом Васильевым ООО "КТК Сервис", с которым по их указанию АО "Корпорация развития Курской области" заключило договор подряда на строительство фортификационных сооружений на сумму более 192 млн рублей, считает следствие.

В феврале бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин был приговорен к 9 годам колонии общего режима.

Накануне суд приговорил Алексея Смирнова к 14 годам лишения свободы и штрафу в 400 млн рублей.