Стоимость изымаемых активов вице-губернатора Кубани и его семьи оценена в 10 млрд руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ в рамках антикоррупционного иска заявила ходатайство об увольнении Андрея Коробки с поста вице-губернатора Краснодарского края, курирующего сферу АПК более 10 лет, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания, которое проходит в Ленинском суде Краснодара.

"Мы полагаем, что в пользу государства должно быть изъято все движимое и недвижимое имущество, активы, акции, цифровые активы, предметы роскоши, полученные коррупционным путем, принадлежащие Коробке А.Н., а также физлицам (более 20 человек - ИФ), (следует - ИФ) освободить от должности заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, обратить в доход РФ наличные денежные средства, изъятые в ходе обыска. Решение должно быть принято к немедленному исполнению. Стоимость активов оценивается в 10 млрд рублей", - заявил представитель Генпрокуратуры.

По информации Генпрокуратуры, Коробка, занимая должность вице-губернатора, лоббировал заключение сделки мены на территории Динского района, в соответствии с которой, земельный участок площадью 12 соток был обменян на участок в 6,5 га. Несоразмерность установлена и в экономической составляющей: администрацией района была установлена стоимость участка в 12 млн рублей. Но экспертиза покаала, что его рыночная стоимость - не менее 280 млн рублей. Данная сделка была совершена с подачи Коробки при участии администрации Динского района. В дальнейшем участок был передан одному из застройщиков. Накануне сделки участок был выведен из категории земель сельхозназначения. В настоящее время на территории застроен жилой квартал.

"Чтобы скрыть свой роскошный образ жизни и реальное имущественное положение, предпринял ряд мер по оформлению своих активов на подконтрольных лиц. Помимо объектов недвижимости, оформлял земельный банк на родственников и близких, доверенных лиц, включая охранника", - добавил представитель прокуратуры.

Вместе с тем, Коробка принимал ключевые управленческие решения в бизнесе, являлся ключевой фигурой при принятии управленческих решений.

Кроме того, он сформировал систему "откатов" за предоставление субсидий из бюджета и сельхозземель коммерческим предприятиям и иных льгот.

"Система поборов заключалась в перечислении добровольных пожертвований в футбольный клуб "Кубань". Таким образом, на счет клуба было перечислено более 1 млрд рублей. В дальнейшем система поборов была переориентирована на другую общественную организацию", - продолжил представитель прокуратуры.

Коробка не ограничивался бизнесом в сфере сельского хозяйства и инвестировал средства в маржинальные прибыльные активы, в частности занимался строительством многоквартирных жилых домов.

"Занимался он и переводом сельхозактивов в другие категории для застройки. География его деятельности распространилась не только на Динской, но и на другие районы края", - сказал представитель ведомства.

Свой статус вице-губернатор, по данным Генпрокуратуры, использовал в целях личного обогащения.

"Представлено заключение экспертов, по лоббированию перевода земель сельхозназначения (с подачи Коробки - ИФ) в жилую застройку и в интересах коммерческих структур. Договоры мены были несоразмерны с их реальной стоимостью", - добавил представитель Генпрокуратуры.

В Динском районе расположены основные активы Коробки. "Там же расположено его поместье стоимостью более 1 млрд рублей, где он организовывал праздничные мероприятия, встречи. Проведен обыск в поместье, в рамках которого оказывалось противодействие следственным органам. В ходе обыска на данном объекте были обнаружены порядка 4 млн долларов наличными, порядка 7 млн евро и 31 млн рублей", - сказал он.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что за некоторое время до этого, имущество вывозилось "ГАЗелями" из этого домовладения.

Во вторник Ленинский райсуд начал рассмотрение иска заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход РФ имущества, принадлежащего Коробке, членам его семьи и связанным с ним лицам.

Ответчиками в деле выступают более 20 физлиц, а также государственное казенное учреждение края "Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр", ГУП "Кубанские продукты" и фирма "Стройтех".

Согласно материалам, в качестве третьих лиц в деле фигурируют 15 агропромышленных предприятий, расположенных в Краснодарском крае. Среди них - занимающаяся выращиванием зерновых агрофирма "Кубань" с выручкой в 2025 году в 305 млн рублей, зернокомпании "Кубаньагротех" (выручка в 2025 году - 148,8 млн рублей) и "Перспектива Агро" (299,2 млн рублей), сахарный завод "Динск-Сахар", предприятия по консервированию овощей - "Кубань-чеснок", Динской консервный завод, "Чесноград", а также небольшая кондитерская фабрика "Южная звезда" и агропредприятие "Кладовая солнца".

Кроме того, третьими лицами являются строительные компании региона - "Клевер" и "Камелот".

Как сообщалось, поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях вице-губернатора. Установлено, что Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами Заксобрания Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд рублей, отмечалось в сообщении объединенной пресс-службы судов Кубани.

Судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом.

В отношении Коробки возбуждено уголовное дело.

Коробка более 10 лет курирует блок агропромышленного комплекса Краснодарского края. В апреле 2015 года он был назначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, а в октябре того же года - заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края.