В ближайшее время будет принято решение о повышении уровня ЧС в Дагестане

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова в ближайшее время примет решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации в Дагестане, который пострадал из-за сильных дождей.

"Правительственной комиссией в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации", - сообщил Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. В настоящее время режим ЧС регионального уровня введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.