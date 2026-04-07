В связи с гибелью людей из-за паводка в Дагестане возбуждено уголовное дело

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с гибелью людей из-за паводка в Дагестане, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Следственными органами СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Mах во вторник.

Как отметили в ведомстве, "несмотря на введённый режим чрезвычайной ситуации на территории ряда муниципальных образований республики Дагестан, должностные лица, ответственные за ограничение движения транспорта на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали их перекрытие".

В частности, по данным СКР, в Дербентском районе два автомобиля с находившимися в них людьми, выехав на затопленные участки дорог, "были снесены потоком воды в кювет, где произошло их затопление". "В результате происшествия погибли пассажиры транспортных средств, в том числе несовершеннолетние", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что "по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности".

Ранее во вторник глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что число жертв паводка в Дагестане увеличилось до шести.