Глава Роспотребнадзора сообщила, что эпидситуация в Дагестане контролируемая

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация в Дагестане остается стабильной и контролируемой, главные риски в регионе связаны с водой, однако население было проинформировано о необходимости употреблять только кипяченую и бутилированную воду, такой воды в регионе достаточно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике Дагестан стабильная и контролируемая", - сказала Попова на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она отметила, что главный риск для Дагестана - риск, связанный с водой, поэтому "с самых первых дней (...) мы начали очень плотный контроль за качеством и безопасностью воды водопроводной". Попова уточнила, что население было проинформировано о том, что "в таких условиях гарантировать безопасность воды водопроводной невозможно ни в какой ситуации, поэтому проинформировали сразу, чтобы употреблять только кипяченую и только бутилированную (воду)".

"На сегодняшний день воды достаточно, обеспечения достаточно, но при вот такой ситуации, при переполнении источников водоснабжения, при стоке туда грунтовых вод, конечно же, вода в источниках водоснабжения по всей территории, она в самом источнике негарантированного качества. Население должно получать воду гарантированного качества, и, к сожалению, сегодня это не водопроводная вода", - сказала Попова.

Она также отметила, что "на территории подтопленных нет ни одного скотомогильника, который всегда доставляет нам много рисков, нет склада в ГСМ, нет полигонов твердых бытовых отходов, нет несанкционированных свалок". Все это, по словам главы Роспотребнадзора, "позволяет нам создать более оптимистичный прогноз на период обработки после того, как будут освобождены эти территории от воды".