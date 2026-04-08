В Кремле приветствуют решение о перемирии между Ираном и США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют решение о перемирии между Ираном и США, надеются, что скоро состоятся прямые контакты между делегациями этих стран, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На фоне вчерашних достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации, тем более не наносить удары по мирным объектам, объектам экономики Ирана", - сказал он и назвал это решение "очень важным".

"Мы надеемся, что, как сообщают средства массовой информации, в ближайшие дни состоятся прямые контакты иранской и американской делегаций, что позволит продолжить дальше мирное обсуждение. Каждая сторона сможет отстаивать свои интересы не путем вооруженного вмешательства, а за столом переговоров", - заявил Песков.

"Я хочу напомнить, что мы с самого начала говорили о необходимости скорейшего перевода этой эскалации в мирное русло, скорейшего перевода всего на трек политико-дипломатических контактов, переговоров", - напомнил он.