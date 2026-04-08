Глава Росрыболовства рассказал, как удалось сохранить рыбные активы Олега Кана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Создание государственного АО "ДРУК" ("Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания", контролирует переданные государству по иску Генпрокуратуры активы "крабового короля" Олега Кана и его окружения - ИФ) позволило сохранить рыбные активы и специалистов, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании коллегии ведомства.

"В 2024 году для управления активами, которые перешли в собственность государства, была создана "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания". Это государственная компания, которая осуществляет полный цикл работы: от организации промысла до отгрузки готовой продукции, обслуживания судов и в конечном итоге - обеспечения населения доступной рыбной продукцией, - сказал он. - Мы сохранили активы, сейчас они работают на отрасль. Сохранили специалистов, обеспечили им достойную зарплату, стабильную занятость. Суда ремонтируются и работают на промысле".

По словам Шестакова, в будущем планируется развитие компании, в том числе по тем направлениям, "на которые частный бизнес не идет или идет неохотно, но которые имеют важное государственное значение".

"ДРУК" была создана в мае 2024 года, принадлежит Росимуществу. Под ее управление были переданы изъятые по искам Генпрокуратуры активы Олега Кана, Алексея Козлова, Дмитрия Дремлюги и других дальневосточных рыбопромышленников и предпринимателей.

По данным ЕГРЮЛ, сейчас "ДРУК" выполняет функции управляющей организации для 60 компаний.

Работой этой компании недавно заинтересовался общественный совет при Росрыболовстве. На своем заседании в марте он обратился с просьбой к Росрыболовству предоставить в 2026 году информацию "о результатах и планах хозяйственной деятельности этой экономической структуры". "Мы по крайней мере проясним правовые, юридические основания того, на основании чего и с какой целью существенный объем производственных ресурсов выведен из общего экономического хозяйственного отраслевого оборота и сконцентрирован в ведении предприятия, правовая природа которого подлежит обсуждению", - говорил на заседании совета его председатель, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.