Розыском осужденного заочно "крабового короля" Кана займется УФСИН по Сахалинской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты заочно осужденного по делу о контрабанде "крабового короля" (так его называют в СМИ) Олега Кана, изменил приговор суда первой инстанции, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Изменения касаются дополнений и разъяснений во вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частях приговора.

Так, Приморский краевой суд постановил исключить из резолютивной части приговора указание о производстве розыска Кана УМВД России по Приморскому краю.

"Международный розыск Кана O.K. поручить УФСИН России по Сахалинской области", - говорится в сообщении.

В остальном приговор оставлен без изменения.

Как сообщалось, 12 декабря 2025 года Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил Кана по делу о контрабанде краба на 2,6 млрд рублей и по ряду других преступлений к 24 годам колонии строгого режима, со штрафом 5 млн рублей.

Суд также конфисковал у Кана в собственность государства 4,2 млрд рублей, которые являются эквивалентом стоимости предмета контрабанды. Фигурант был признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Кан находится в международном розыске, приговор вынесен заочно. Ранее в суде ответчики сообщили о смерти бизнесмена в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.