В МИД РФ назвали здравой позицию Совбеза ООН по ситуации в Персидском заливе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сформированная по настоянию России и Китая позиция Совбеза ООН по ситуации в Персидском заливе поспособствовала созданию условий для прекращения огня и и запуска переговорного процесса в ситуации вокруг Ирана, заявили в МИД РФ.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что "7 апреля в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по подготовленному Бахрейном при участии Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии проекту резолюции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и прилегающих к нему акваториях".

В МИД РФ напомнили, что "11 государств-членов СБ ООН проголосовали "за", две страны (Колумбия и Пакистан) воздержались. Россия и Китай выступили "против", в результате документ не был принят".

"Благодаря здравой позиции Совета Безопасности ООН, сформированной по настоянию России и Китая, удалось обеспечить необходимые условия для достижения пониманий о прекращении огня и запуске переговорного процесса. Убеждены в том, что они должны распространяться на все локации конфронтации, включая Ливан", - заявили на Смоленской площади.

В заявление подчеркивается, что российская сторона "приветствует создание надлежащей атмосферы для политико-дипломатического процесса".

"Понимаем, что его исход не предрешен. Россия вместе со всеми здравомыслящими членами мирового сообщества будет активно содействовать достижению практических результатов в пользу скорейшего установления мира в Персидском заливе и на всем Ближнем Востоке", - заявили в МИД РФ.

В заявлении подчеркивается, что "Россия выступает за обеспечение свободы морской навигации, где бы то ни было: не только в Ормузском проливе и прилегающих к нему акваториях, но и во всем Мировом океане".

"Нужно добиваться прекращения атак на коммерческий флот любой страны, открытия коридоров для Кубы и Венесуэлы. Проблему необходимо решать комплексно и во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами", - заявили в МИД РФ.

Вместе с тем, российская сторона "с пониманием относится к позиции арабских государств, ставших заложниками сложившейся по вине США и Израиля ситуации".

"Однако убеждены, что без прекращения неспровоцированной агрессии против Ирана и без учета мнения Тегерана проблему судоходства в Ормузском проливе не решить", - говорится в заявлении.

МИД РФ СБ ООН Китай Иран Ливан
Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

ФАС оценивает ситуацию на продовольственном рынке РФ как стабильную

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края

"Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

 "Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

 Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

Стартовый комплекс для ракеты "Иркут" будет создан на космодроме Плесецк

Развертывание Российской орбитальной станции планируют провести в 2030-34 годах

Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

 Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1494 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8945 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов