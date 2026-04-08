В МИД РФ назвали здравой позицию Совбеза ООН по ситуации в Персидском заливе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сформированная по настоянию России и Китая позиция Совбеза ООН по ситуации в Персидском заливе поспособствовала созданию условий для прекращения огня и и запуска переговорного процесса в ситуации вокруг Ирана, заявили в МИД РФ.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что "7 апреля в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по подготовленному Бахрейном при участии Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии проекту резолюции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и прилегающих к нему акваториях".

В МИД РФ напомнили, что "11 государств-членов СБ ООН проголосовали "за", две страны (Колумбия и Пакистан) воздержались. Россия и Китай выступили "против", в результате документ не был принят".

"Благодаря здравой позиции Совета Безопасности ООН, сформированной по настоянию России и Китая, удалось обеспечить необходимые условия для достижения пониманий о прекращении огня и запуске переговорного процесса. Убеждены в том, что они должны распространяться на все локации конфронтации, включая Ливан", - заявили на Смоленской площади.

В заявление подчеркивается, что российская сторона "приветствует создание надлежащей атмосферы для политико-дипломатического процесса".

"Понимаем, что его исход не предрешен. Россия вместе со всеми здравомыслящими членами мирового сообщества будет активно содействовать достижению практических результатов в пользу скорейшего установления мира в Персидском заливе и на всем Ближнем Востоке", - заявили в МИД РФ.

В заявлении подчеркивается, что "Россия выступает за обеспечение свободы морской навигации, где бы то ни было: не только в Ормузском проливе и прилегающих к нему акваториях, но и во всем Мировом океане".

"Нужно добиваться прекращения атак на коммерческий флот любой страны, открытия коридоров для Кубы и Венесуэлы. Проблему необходимо решать комплексно и во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами", - заявили в МИД РФ.

Вместе с тем, российская сторона "с пониманием относится к позиции арабских государств, ставших заложниками сложившейся по вине США и Израиля ситуации".

"Однако убеждены, что без прекращения неспровоцированной агрессии против Ирана и без учета мнения Тегерана проблему судоходства в Ормузском проливе не решить", - говорится в заявлении.