Торгпред США предостерег Китай от сближения с Ираном во вред интересам Вашингтона

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Отношения Вашингтона и Пекина могут пострадать, если сотрудничество КНР с Ираном будет наносить ущерб американским интересам, заявил CNBC торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Если Китай будет причастен к делам Ирана так, что это нанесет вред интересам США, то это, очевидно, все осложнит. Именно на Китае лежит ответственность, чтобы не допустить такую ситуацию", - сказал он.

Он отметил, что сейчас отношения между КНР и США "стабильны", но предостерег Китай от сближения с Ираном на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Bloomberg сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант с получением контроля над нефтяными запасами Ирана, чтобы иметь больше возможностей влиять на политику КНР. По словам собеседников агентства, Трамп верит в то, что если нефть Ирана будут контролировать США, то американский президент сможет вести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином с более уверенных позиций.

В конце марта стало известно, что поездка Трампа в Пекин, во время которой запланированы переговоры с Си Цзиньпином, намечена на 14-15 мая.

До этого Трамп заявлял, что обратился к китайской стороне с просьбой перенести его визит в Пекин примерно на месяц. Трамп пояснил, что из-за боевых действий с Ираном ему сейчас надо оставаться в США.

Позднее два источника портала Axios отметили, что перенести отъезд в КНР Трампа вынудила блокада Ормузского пролива Ираном. Трамп рассчитывал закончить кампанию против Ирана до поездки в Китай.