В России яйца с 17 по 23 марта подорожали на 1,8%, с начала года - на 18,7%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России яйца за неделю с 17 по 23 марта подорожали на 1,8%, сообщил Росстат.

За предыдущий период с 11 по 16 марта (шесть дней) цены повысились на 1,7%. С начала года яйца подорожали на 18,7%.

Цены на другие продукты питания тоже росли, но меньшими темпами. На минувшей неделе Минсельхоз объяснил подорожание яиц сезонным фактором и подчеркнул, что в целом ситуация на рынке стабильная, "высокие объемы производства позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос и удерживать розничные цены на доступном для потребителей уровне".

По данным Россата, с 17 по 23 марта цены на говядину, баранину и сахар-песок повысились на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, пшеничный хлеб, гречневую крупу и водку - на 0,3%, мороженую рыбу, ржаной хлеб - на 0,2%, свинину, овощные консервы для детского питания, макаронные изделия, пшено и соль - на 0,1%.

Цены на мясо кур снизились на 0,6%, маргарин - на 0,4%, вермишель и рис - на 0,3%, кефир - на 0,2%, пастеризованное молоко, сливочное и подсолнечное масло, творог, сметану, сыры и пшеничную муку - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });