Законопроект о ратификации соглашения об инвестициях с ОАЭ вынесен на заседание кабмина

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального закона "О ратификации соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительством РФ и правительством Объединённых Арабских Эмиратов".

Также в повестке заседания - одобрение проекта закона "О ратификации соглашения об экономическом партнёрстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и ОАЭ, с другой стороны", сообщила пресс-служба правительства.

Законопроекты направлены на завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашений, уточняется в сообщении.

Межправсоглашение о торговле услугами и инвестициях с ОАЭ было подписано в Москве 7 августа прошлого года. Оно направлено на взаимную либерализацию условий доступа на рынок услуг и осуществление деятельности на таком рынке для поставщиков услуг РФ и ОАЭ в дополнение к обязательствам, принятым сторонами соглашения в рамках Всемирной торговой организации.

Реализация соглашения, в частности, позволит создавать предприятия на территории ОАЭ со 100-процентным российским капиталом в отдельных секторах услуг. Также соглашение будет способствовать расширению двусторонней торговли товарами, осуществляемой в рамках ранее подписанного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, и ОАЭ посредством упрощения доступа к сопутствующим услугам - финансовым, транспортным, логистическим, консультационным.

Российским юрлицам будет разрешено 100-процентное участие в капитале компаний ОАЭ в таких секторах, как юридические услуги, компьютерные услуги, исследования и разработки, технические испытания и анализ, техническое консультирование системы компьютерного резервирования, ремонт морских и воздушных судов, пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки.

Участие в пределах 70% будет разрешено в таких секторах, как комплексные инженерные услуги, медицинские и стоматологические услуги, услуги аренды судов без экипажа, иного транспортного оборудования, пассажирские и морские перевозки. Во всех секторах услуг, по которым ОАЭ принимают специфические обязательства, за исключением финансовых, телекоммуникационных, турагентских и туроператорских услуг российские компании получают возможность открытия филиалов. Также российские инвесторы получают право учреждать компании со 100-процентным российским капиталом в отдельных свободных экономических зонах ОАЭ, в том числе в секторах финансовых, медицинских услуг и услуг новостных агентств.

В общей сложности в соответствии с соглашением ОАЭ принимает обязательства в 64 дополнительных подсекторах услуг по сравнению с обязательствами страны в рамках ВТО. РФ принимает на себя обязательства в отношении 12 дополнительных подсекторов.

Эмиратские компании получат возможность 100-процентного участия в капитале юрлиц в РФ в секторах услуг больниц, ремонта и обслуживания морских судов, кейтеринга на морском транспорте, аренды судов с экипажем, отдельных авиатранспортных услуг, высшего образования и прочих образовательных услуг. Компании ОАЭ получат возможность открытия филиалов в секторах розничной торговли, отелей и ресторанов, ремонта и обслуживания самолетов, а также оказания без ограничений архитектурных услуг, услуг по размещению и подбору персонала, услуг кинотеатров.

Реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость инвестиционной и торговой среды, благоприятные условия для роста экономик России и ОАЭ, расширение взаимной торговли услугами, говорилось в пояснительной записке к проекту закона.