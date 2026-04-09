Смена наклонения орбиты Российской орбитальной станции сделает возможным международное сотрудничество

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Наклонение орбиты Российской орбитальной станции (РОС) сменили, чтобы оставить открытой дверь для международного сотрудничества, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

"Мы от полярной орбиты вернулись в традиционную орбиту 51,6 градусов в том числе из соображения оставить открытой дверь для международной кооперации", - сказал Чернышев на сессии в рамках "Российского космического форума".

По его словам, ведущие космические державы стремятся иметь платформу именно в этой области орбит. "На полярную орбиту мало кто долетит, (необходимы) особые аппараты и так далее", - отметил он.

19 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что развертывание РОС планируется начать в 2028 году.

5 декабря 2025 года Мантуров заявил, что принято решение изменить орбиту создаваемой РОС с полярной на наклонную в 51,6 градуса.

Ранее предполагалось, что РОС будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого планировалось сделать станцию посещаемой, а не постоянно обитаемой.

Новости

Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии с Украиной

Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

КС уточнил гарантии предварительной компенсации собственнику при изъятии земли для госнужд

Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения

