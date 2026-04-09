Верховный суд в четверг рассмотрит иск о признании движения "Мемориал" экстремистским

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России в четверг рассмотрит иск Минюста о признании Международного общественного движения "Мемориал" (входит в реестр иноагентов - ИФ) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории страны.

Как сообщили в пресс-службе суда, дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Международное общественное движение "Мемориал" было учреждено в 1992 году в Москве, а в 2016 году было признано иноагентом.

В декабре 2021 года Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал".

Тогда суд согласился с позицией Генпрокуратуры, что "Мемориал" работает с нарушениями законов, игнорирует требования закона об иноагентах маркировать свои материалы, подчеркивает свой особенный международный статус, спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства, искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.

Новости по теме

Что произошло за день: среда, 8 апреля

Суд арестовал имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой

Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

ФАС оценивает ситуацию на продовольственном рынке РФ как стабильную

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края

"Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

 "Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

 Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

Стартовый комплекс для ракеты "Иркут" будет создан на космодроме Плесецк

Развертывание Российской орбитальной станции планируют провести в 2030-34 годах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1502 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8946 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов