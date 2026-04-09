Верховный суд в четверг рассмотрит иск о признании движения "Мемориал" экстремистским

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России в четверг рассмотрит иск Минюста о признании Международного общественного движения "Мемориал" (входит в реестр иноагентов - ИФ) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории страны.

Как сообщили в пресс-службе суда, дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Международное общественное движение "Мемориал" было учреждено в 1992 году в Москве, а в 2016 году было признано иноагентом.

В декабре 2021 года Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал".

Тогда суд согласился с позицией Генпрокуратуры, что "Мемориал" работает с нарушениями законов, игнорирует требования закона об иноагентах маркировать свои материалы, подчеркивает свой особенный международный статус, спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства, искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.