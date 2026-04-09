"Корпорация робототехники" планирует отправить роботов на Луну в 2036 году

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В 2036 году на Луну планируется отправить роботов, которые могут выполнять исследовательские функции, сообщил на Российском космическом форуме замгендиректора АО "Корпорация робототехники" Евгений Дудоров.

"Мы могли бы отправить робота, и не одного - либо антропоморфного, либо гибридного, который может выполнять исследовательские функции начиная от добычи полезного реголита (...) заканчивая простыми наборами функций по созданию инфраструктуры", - сказал он.

По его словам, в планах на период до 2050 года - создание инфраструктуры, развертывание полностью автономных лунных баз, полномасштабная добыча полезных ископаемых и подготовка стартовой площадки для миссий на Марс.

Марс Луна Евгений Дудоров Корпорация робототехники
