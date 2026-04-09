В России не планируют в ближайшие 10 лет отправлять космонавтов на Луну

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - У России нет планов пилотируемых полетов в дальний космос, в том числе на Луну, необходимо решить, как из категории отстающих перейти в категорию обгоняющих, сказал на Российском космическом форуме научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый.

"Новая (сверхтяжелая - ИФ) ракета очень дорогая вещь, поэтому в ближайшие 10 лет действует федеральный проект, в котором предусмотрены работы по созданию новой Российской орбитальной станции. Тоже очень важная и интересная, но какие-то работы в дальнем космосе пилотируемые, пока, к сожалению, не предусмотрены", - сказал Зеленый.

"Здесь, мне кажется, надо понять, как вести краткосрочные перспективы и стратегические. Конечно, российская пилотируемая лунная космонавтика должна быть, но мы должны найти какие-то непростые, нестандартные решения, чтобы из отстающих оказаться в числе обгоняющих", - сообщил академик.