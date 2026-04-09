Объем финансирования нацпроекта "Космос" близок к 4,5 трлн рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Около 4,5 трлн рублей будет направлено на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции и другие приоритетные направления в рамках национального проекта "Космос", заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня перед нами стоят не менее сложные задачи. По поручению президента сформировали и с текущего года запустили профильный национальный проект с общим объемом финансирования около 4,5 трлн рублей. Средства эти пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и на другие приоритетные направления", - сказал он.

По его словам, особое внимание будет уделяться кадрам, высоковалифицированным специалистам в области космонавтики.

"В этом году исполняется 65 лет полету первого космонавта - Юрия Гагарина. Мы по праву гордимся тем, что именно отечественные ученые и инженеры открыли дорогу человечеству в околоземное пространство, задав ориентиры на многие десятилетия вперед. И во многом определили развитие ключевых отраслей - от машиностроения и радиоэлектроники до отрасли связи и многих других", - подчеркнул Мишустин.

"Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства", - подчеркнул он.