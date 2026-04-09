Поиск

"Роскосмос" и "Росатом" сотрудничают в работе над лунной атомной электростанцией

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудничество "Роскосмоса" и "Росатома" ведется в области создания лунной атомной электростанции и ядерного буксира для доставки грузов в дальнем космосе, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Два основных направления нашего взаимодействия: в первую очередь, создание лунной электростанции на базе атомного оборудования. И второе, это создание двигателя, буксира, который мог бы в дальний космос большой объем груза доставлять", - сказал он.

Также он сообщил, что госкорпорации сотрудничают в области цифровизации.

"Росатом" очень быстро и немножко вперед по цифровым технологиям идет. Мы ряд историй заимствуем - промышленный софт по созданию техники, которая идет через приложения цифровые", - сказал Баканов.

24 декабря прошлого года в "Роскосмосе " сообщили о подписании контракта с НПО Лавочкина по созданию к 2036 году российской лунной электростанции.

По данным госкорпорации, в ходе работ будут выполнены: разработка космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

27 января гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил, что для размещения на Луне атомной электростанции потребуется три пуска в 2033-2035 годах: в 2033 году на Луну отправится экспериментальный космический аппарат, в 2034 - инфраструктурный, после них, в 2035 году, на Луну запустят энергомодуль.

5 апреля 2023 года генеральный директор Центра Келдыша (предприятие-разработчик "Зевса") Владимир Кошлаков сообщил, что ядерный буксир сможет непрерывно работать в космическом пространстве до 10 лет.

26 апреля 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщил, что ядерный буксир "Зевс" может быть задействован в российско-китайской лунной программе в качестве доставщика крупногабаритных грузов на спутник Земли.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

НПО Лавочкина Росатом Роскосмос СССР Дмитрий Баканов Луна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 109 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1515 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8957 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов