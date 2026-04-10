Группа туристов пропала на Камчатке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Группа из семи туристов пропала в Налычевском природном парке на юге Камчатки, они шли без спутникового телефона и без палатки, сообщил в пятницу министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Поскольку у группы из семи человек нет палатки, то есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть", - написал Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Информация о пропаже людей поступила в ночь на пятницу от организатора похода зарегистрированной туристической группы, который находится за пределами Камчатского края.

Он сообщил, что 3 апреля из-за конфликта группа разделилась. Двое участников со спутниковым телефоном и палаткой пошли по сокращенному пути и сейчас находятся на ближайшем кордоне. Остальные семеро продолжили маршрут. Последний раз их видели снегоходчики 7 апреля у водопада на реке Шумная. Туристы шли к Авачинскому перевалу. После этого никто из них на связь не выходил.

Решатся вопрос о выдвижении спасателей на снегоходах к месту предполагаемой пропажи людей.

Как сообщалось, 8 апреля на юге Камчатки бушевал циклон со снегом и штормовым ветром.

