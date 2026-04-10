Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

Природный парк "Налычево" на Камчатке Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели и инспекторы природного парка Налычевский в пятницу выдвинулись на поиски группы из семи туристов, пропавшей на юге Камчатки, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Спасатели выдвинулись. Работает три направления", - написал Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что три сотрудника краевого спасательного ведомства на двух снегоходах идут через Авачинский перевал. Два спасателя МЧС природного парка на снегоходах идут через Корякский перевал. Инспекторы парка идут с кордона в район водопада на реке Шумная, где в последний раз видели туристов.

В свою очередь, в следственном управлении СКР по региону сообщили, что ведомство начало проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователям предстоит дать правовую оценку действиям организаторов туристического маршрута.

Как сообщалось, информация о пропаже семи туристов в Налычевском природном парке на юге полуострова поступила спасателям в ночь на пятницу. У людей нет спутникового телефона и палатки.

8 апреля в районе нахождения туристов бушевал циклон со снегом и штормовым ветром. Спасатели опасаются, что туристы могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть.