Открыты аэропорты Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Владикавказа, Грозного, Оренбурга, Казани, Чебоксар, Астрахани, Нижнекамска, Тамбова, Волгограда, Иваново и Ярославля.

Спасатели нашли часть пропавшей на Камчатке тургруппы, есть погибшие

Открыты аэропорты Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары

Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

 Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

Группа туристов пропала на Камчатке

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

 Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

Что произошло за день: четверг, 9 апреля

Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

 Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

 Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1541 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8961 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов