Открыты аэропорты Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Владикавказа, Грозного, Оренбурга, Казани, Чебоксар, Астрахани, Нижнекамска, Тамбова, Волгограда, Иваново и Ярославля.