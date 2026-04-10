Приостановили работу аэропорты Владикавказа, Грозного и Оренбурга

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Грозного, Владикавказа и Оренбурга, сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Кирова, Ижевска, Перми, Казани, Чебоксар, Ульяновска, Пензы, Астрахани, Нижнекамска, Самары, Саратова, Тамбова, Волгограда, Иванова и Ярославля.