Поиск

Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

Суд также лишил его генеральского звания и назначил штраф в 85 млн рублей

Павел Попов (на экране) во время оглашения приговора в 235-ом военном гарнизонном суде
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - 235-й Гарнизонный военный суд в пятницу признал бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова виновным в хищении более 25 млн бюджетных рублей.

"Назначить Попову наказание в виде 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 85 млн рублей", - огласил приговор судья .

Также бывший замминистра лишен воинского звания "генерал армии в отставке" и госнаград.

В РоссииСКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла ПоповаСКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла ПоповаЧитать подробнее

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших - Минобороны РФ и парка "Патриот", взыскав с Попова более 32,9 млн рублей.

Также судом конфискованы 45,6 млн рублей, принадлежащие бывшему замминистра обороны.

В связи с плохим самочувствием Попов заслушал приговор по видеоконференцсвязи из СИЗО. "Мне понятен приговор", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Защита считает приговор незаконным, несправедливым и необоснованным, намерена обжаловать его.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Попову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима со штрафом в 130 млн рублей.

Генерал признан виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенническое хищение в особо крупном размере), по ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), а также в двух эпизодах получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290) и трех эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, внеся в документацию заведомо ложные сведений о выполненных строительных работах в парке, похитили более 25 млн рублей, чем Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере.

Как отметили в Следственном комитете, за счет похищенных денежных средств по указанию Попова силами работников ООО "Архитектурная строительная компания", ООО "Компания инженер", ООО "Мастер сервис", а также индивидуальных предпринимателей под руководством Шестерова и Ахмедова в Московской области возведен ряд объектов недвижимости. Это двухэтажный жилой дом, гостевой дом, двухэтажный гараж.

В РоссииСуд арестовал имущество экс-замминистра обороны РФ Павла ПоповаЧитать подробнее

Также в 2014-2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятки на общую сумму более 45 млн рублей в виде безвозмездного владения и использования по своему усмотрению недвижимости - квартиры в Москве и автомобиля марки Lexus за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, отметили в СКР, в 2020-2024 годах экс-замминистра незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей.

В ходе осмотра жилища Попова военными следователями были изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Бывший замминистра вину не признает.

Шестеров и Ахмедов ранее приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.

С целью обеспечения исполнения приговора в части штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

 В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

 СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

Трое пострадавших при взрыве во Владикавказе в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом

Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

 Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

Изымаемые активы бывших кубанских депутатов оцениваются в 62,5 млрд рублей

"Антивоенный комитет России" внесен в список террористических организаций в РФ

Число погибших на складе с пиротехникой во Владикавказе увеличилось до двух

 Число погибших на складе с пиротехникой во Владикавказе увеличилось до двух

Один погибший извлечен из-под завалов на складе с пиротехникой во Владикавказе

Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе возросло до 14 человек

В РФ за январь-апрель зафиксировали 13 нападений на образовательные организации

 В РФ за январь-апрель зафиксировали 13 нападений на образовательные организации
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 117 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1548 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов