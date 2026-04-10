Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

Суд также лишил его генеральского звания и назначил штраф в 85 млн рублей

Павел Попов (на экране) во время оглашения приговора в 235-ом военном гарнизонном суде Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - 235-й Гарнизонный военный суд в пятницу признал бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова виновным в хищении более 25 млн бюджетных рублей.

"Назначить Попову наказание в виде 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 85 млн рублей", - огласил приговор судья .

Также бывший замминистра лишен воинского звания "генерал армии в отставке" и госнаград.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших - Минобороны РФ и парка "Патриот", взыскав с Попова более 32,9 млн рублей.

Также судом конфискованы 45,6 млн рублей, принадлежащие бывшему замминистра обороны.

В связи с плохим самочувствием Попов заслушал приговор по видеоконференцсвязи из СИЗО. "Мне понятен приговор", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Защита считает приговор незаконным, несправедливым и необоснованным, намерена обжаловать его.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Попову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима со штрафом в 130 млн рублей.

Генерал признан виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенническое хищение в особо крупном размере), по ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), а также в двух эпизодах получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290) и трех эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, внеся в документацию заведомо ложные сведений о выполненных строительных работах в парке, похитили более 25 млн рублей, чем Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере.

Как отметили в Следственном комитете, за счет похищенных денежных средств по указанию Попова силами работников ООО "Архитектурная строительная компания", ООО "Компания инженер", ООО "Мастер сервис", а также индивидуальных предпринимателей под руководством Шестерова и Ахмедова в Московской области возведен ряд объектов недвижимости. Это двухэтажный жилой дом, гостевой дом, двухэтажный гараж.

Также в 2014-2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятки на общую сумму более 45 млн рублей в виде безвозмездного владения и использования по своему усмотрению недвижимости - квартиры в Москве и автомобиля марки Lexus за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, отметили в СКР, в 2020-2024 годах экс-замминистра незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей.

В ходе осмотра жилища Попова военными следователями были изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Бывший замминистра вину не признает.

Шестеров и Ахмедов ранее приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.

С целью обеспечения исполнения приговора в части штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.