Глава МЧС предложил отнести обстановку в Дагестане и Чечне к ЧС федерального характера

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков предложил повысить уровень реагирования сил и средств в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне с регионального до федерального.

"Предлагаю обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сказал Куренков в ходе правительственной комиссии в четверг.

Министр отметил, что главы республик должны обеспечить постоянное информирование населения о всех существующих мерах поддержки, завершить в кратчайшие сроки оценку причиненного ущерба, а также организовать разработку планов восстановления поврежденного жилья и социально-значимых объектов.

Ранее в четверг главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Махачкалу для координации работ по устранению последствий стихии.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, от наводнения шесть человек погибли и более 6,2 тыс. человек пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог.