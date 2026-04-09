Глава МЧС счел, что власти Дагестана не смогут сами справиться с последствиями паводка

Все дело в масштабах стихии и собственных возможностях региона, заявил Александр Куренков

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков считает, что масштабы дождевого паводка, обрушившегося на Дагестан, не позволяют властям региона самостоятельно справиться с последствиями ЧС.

"Несомненно, масштабы стихии, а также собственные возможности региона не позволяют самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации", - сказал Куренков на заседании правительственной комиссии в четверг.

Он отметил, что значительный ущерб был нанесен агропромышленному комплексу в регионе.

Ранее в четверг главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Махачкалу для координации работ по устранению последствий стихии.

"Сегодня мы осмотрели подтопленные районы Республики Дагестан, места проведения восстановительных работ и условия размещения пострадавшего населения", - добавил Куренков.

Самолет МЧС также доставил в пострадавший от наводнения Дагестан более 23 тонн гуманитарной помощи. Среди груза - мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и бутилированная вода.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, от наводнения шесть человек погибли и более 6,2 тыс. человек пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1 091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог.